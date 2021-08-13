В Раде назвали неожиданную тему для встречи Меркель и Зеленского

Украинский депутат Андрей Николаенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита на Украину среди прочего будет говорить о Виталии Кличко. В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что мэр украинской столицы совмещает пост с должностью главы Киевской городской государственной администрации, что не устраивает команду президента Владимира Зеленского.

Николаенко отметил , что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко со второй должности, из-за этого Меркель и вмешается в конфликт.

Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны, — подчеркнул политик.

Он добавил, что вмешательство Меркель будет означать, что конфликт с Кличко рассматривается Западом не как экономическое обстоятельство, но как политическое преследование, а значит, его надо прекратить.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель во время визита на Украину поставит президента страны перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток — 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Он полагает, что во время переговоров немецкий канцлер предложит «идти вперёд».