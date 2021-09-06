В Раде назвали Лукашенко «подонком» из-за приговоров Колесниковой и Знаку

Вынесенные Минским облсудом приговоры членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку показывают трусость Александра Лукашенко. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат украинской Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, белорусский лидер боится потерять власть, поэтому сажает в тюрьму тех, кто не согласен с его режимом. Политик также пожелал Колесниковой и Знаку «скорейшего освобождения».

Лукашенко — подонок и трус, и ещё раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь! — сказал Гончаренко.

Ранее Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа досталась Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям, а президентскую кампанию на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.