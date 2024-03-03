В Раде раскрыли главную проблему при отступлении ВСУ из Авдеевки Нардеп Костенко: ВСУ не подготовили позиции для отступления из Авдеевки

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной проблемой Вооруженных сил Украины при отступлении из Авдеевки стали неподготовленные для обороны позиции, заявил Radio NV депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Войскам, меняющим позиции, трудно переходить к оборонительным действиям, добавил он.

Пожалуй, самая большая проблема — это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются, — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что ВС России догоняли и выбивали из тех или иных населенных пунктов находившиеся в наиболее уязвимом положении отступающие украинские войска. Костенко отметил, что сейчас главной задачей стала стабилизация обстановки на переднем крае боевых действий.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что военнослужащие 1-й Славянской и 114-й бригад выбили украинскую армию из села Тоненького в ДНР на Авдеевском направлении. По информации канала, бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят зачистку населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эти данные.