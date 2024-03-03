Главной проблемой Вооруженных сил Украины при отступлении из Авдеевки стали неподготовленные для обороны позиции, заявил Radio NV депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Войскам, меняющим позиции, трудно переходить к оборонительным действиям, добавил он.
Пожалуй, самая большая проблема — это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было спокойно отойти. И это проблема. Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются, — сказал нардеп.
Он подчеркнул, что ВС России догоняли и выбивали из тех или иных населенных пунктов находившиеся в наиболее уязвимом положении отступающие украинские войска. Костенко отметил, что сейчас главной задачей стала стабилизация обстановки на переднем крае боевых действий.
Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что военнослужащие 1-й Славянской и 114-й бригад выбили украинскую армию из села Тоненького в ДНР на Авдеевском направлении. По информации канала, бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса проводят зачистку населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эти данные.