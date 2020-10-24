В Раде намерены взыскать с Москвы миллиарды долларов

https://static.news.ru/photo/173eb882-1662-11eb-b248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за «нанесённый ущерб», готовят депутаты Верховной рады. Об этом рассказала глава партии «Голос» Кира Рудик.

Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены, — цитирует нардепа РИА Новости.

Она добавила, что размер возможной компенсации для Украины может вылиться в миллиарды долларов, поэтому отказываться от этого будет преступлением.

Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем, — отметила Рудик.

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