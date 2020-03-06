https://static.news.ru/photo/ccd8167e-5f8e-11ea-abfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: nabu.gov.ua

Депутаты Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» подготовили поправки к закону о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Они облегчают процедуру увольнения главы ведомства.

5 марта, после того, как парламент отправил в отставку генпрокурора, депутаты хотели снять с должности и руководителя НАБУ Артёма Сытника, который, по их мнению, не довёл до «логического конца» ни одного дела в отношении топ-чиновников. Однако сейчас для его увольнения требуется отрицательный вывод аудиторов о его деятельности. По словам экспертов, парламентарии предлагают убрать из закона именно эту норму.

После отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, ведомство временно возглавляет его заместитель Виктор Чумак. Кандидатуру нового генпрокурора Верховная рада рассмотрит, вероятно, на следующей пленарной неделе.

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.