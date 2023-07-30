Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, сообщается на сайте сервиса Downdetector. Уточняется, что сложности с доступом к нему возникли после 18:00 мск.

В то же время РБК отмечает, что большинство пользователей пожаловались на проблемы с доступом к десктопной версии мессенджера. При этом у некоторых людей трудностей с Telegram не возникло.



Ранее сообщалось, что в июне пользователи Telegram в России жаловались на сбои в работе мессенджера. Сбои в работе Telegram также зафиксировали в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Красноярске, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Липецке, Перми, Чебоксарах. Кроме того, о неполадках в работе мессенджера сообщили пользователи с Украины, в частности из Киева и Харькова. Проблемы возникли и у пользователей Telegram в Белоруссии и Казахстане. Многие сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений, для части юзеров стал недоступен сайт приложения.

В мае создатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщения СМИ об уязвимости, якобы обнаруженной в версии мессенджера для macOS и позволяющей получить доступ к камере и микрофону компьютера. Дуров объяснил, что такое возможно в случае, если у злоумышленника уже был доступ к устройству жертвы, тогда хакер может управлять этими функциями без взлома непосредственно самого Telegram.