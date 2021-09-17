В ПСЖ опровергли слухи о зарплате Месси

Опубликованные СМИ данные о зарплате аргентинского форварда французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси не соответствуют действительности. Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо. Его слова приводит издание L'Equipe.

Эти цифры очень далеки от реальности. Есть положения о конфиденциальности, но я могу сказать, что опубликованная сумма — неправда, — сказал Леонардо.

В субботу, 18 сентября, L'Equipe опубликовала данные о том, что за три года выступений в ПСЖ Месси может заработать порядка €110 млн. В первый год зарплата 34-летнего футболиста составит €30 млн после вычета налогов. При этом €1 млн он должен получить в криптовалюте. За второй и третий год выступлений Месси должен получить бонусы за лояльность в размере порядка €10 млн в год.

Двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год Месси подписал с ПСЖ 10 августа 2021 года. Ранее на протяжении многих лет аргентинец выступал за испанский клуб «Барселона». Он покинул команду в результате истечения контракта.