В противостоянии с Турцией Греция пустила в ход С-300

На фоне очередного усиления напряжённости в отношениях с Анкарой Афины ведут переговоры с Москвой о модернизации зенитных ракетных систем C-300ПМУ-1 до версии C-300ПМУ-2 «Фаворит», сообщают местные ресурсы. Два государства, парадоксальным образом нарушившие «натовскую солидарность» закупкой российских средств ПВО, несколько месяцев грозят друг другу войной из-за спорных районов Восточного Средиземноморья, причём на стороне Греции выступает не только Кипр, через который Афины и получили С-300, но и Франция, Египет и ОАЭ.

О том, что между РФ и Грецией велись переговоры о техническом обслуживании ряда средств ПВО и закупке новых ракет для систем С-300, в Афинах заявляли в 2015 году, несмотря на введённые против России санкции.

В то время Греция была единственной страной НАТО, эксплуатирующей и интегрировавшей в единую систему американские ЗРК Patriot PAC-2 и российские ЗРС С-300ПМУ1, а также комплексы ближнего радиуса поражения советского производства — «Оса-АКМ» и «Тор-М1». Причём два дивизиона «трёхсоток» были закуплены не напрямую: в 1996-м средства ПВО приобрёл Кипр, но их постановку на вооружение заблокировали США, Великобритания и Турция, и в 2006–2007 годах права на систему перешли от Кипра к Греции. Первые стрельбы Афины провели лишь в 2013 году, «реанимировав» вдруг С-300 на полигоне Акротири и устроив из учений «Белый орёл 2013» целое шоу с приглашением всех военных атташе — естественно, с целью позлить турецкое военно-политическое руководство.

Но в 2014 году греческие власти, с которыми на тот момент активно контактировала Москва (не секрет, что в тот период ряд местных партий получали российское финансирование за нужную риторику), убрали С-300 из программы другого смотра: «в связи с обострением ситуации на Украине» системы не выпустили на парад. Расчёты развернули, по всей видимости, в последний момент, поскольку они так и остались заявленными в розданных гостям брошюрах со сценарием мероприятия. Однако введённые санкции не помешали Греции в том же году законтрактовать поставки запасных частей к «Тор-М1» и «Оса-АКМ», обосновывая это «заботой об обороноспособности» страны. Впрочем, намерения закупить в 2015 году новые ракеты для С-300, судя по всему, так и остались на уровне информационной акции, хотя военная необходимость в них действительно была: гарантийный срок у стоящих на вооружении истекал, а в РФ к тому времени появились уже другие ракеты с увеличенным радиусом поражения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не исключено, что нынешняя информация о намерении Греции модернизировать С-300ПМУ-1 — очередной вброс, хотя с технической точки зрения апгрейд «трёхсоток» до версии, поставленной в Сирию и Иран, осуществим: система C-300ПМУ-2 «Фаворит» представляет собой как раз развитие ЗРС С-300ПМУ-1. Главные отличия — это, во-первых, эксплуатация ракет 48Н6Е2, имеющих повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км и аэродинамических целей — до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон. Во-вторых, расширены информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей, а также — характеристики системы при ведении автономных боевых действий за счёт использования всевысотного обнаружителя РЛС 96Л6Е.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, греческие С-300 развёрнуты на острове Крит в Восточном Средиземноморье и это теоретически позволяет в наибольшей степени раскрывать потенциал системы по дальности и пр.