В пригороде Парижа застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

В пригороде Парижа Сена-Сен-Дени мужчина напал с ножом на полицейского. После этого сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника из табельного оружия.
Отмечается, что нарушитель порядка, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле. В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров.
В целях самообороны полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего из табельного пистолета. Мужчина скончался от ранений, информируют местные СМИ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во французском городе Роман-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.
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