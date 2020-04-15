В пригороде Парижа застрелили мужчину, напавшего с ножом на полицейского

https://static.news.ru/photo/4335c4a6-7f3d-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пригороде Парижа Сена-Сен-Дени мужчина напал с ножом на полицейского. После этого сотрудник правоохранительных органов застрелил злоумышленника из табельного оружия.

Отмечается, что нарушитель порядка, личность которого пока не установлена, набросился на полицейского в патруле. В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров.

В целях самообороны полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего из табельного пистолета. Мужчина скончался от ранений, информируют местные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во французском городе Роман-сюр-Изер мужчина напал с ножом на прохожих. В результате семь человек получили ранения.