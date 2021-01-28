Памятник генералу Маргелову разбили в Приднестровье

https://static.news.ru/photo/f5e6d214-617f-11eb-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdpmr.org

Неизвестные вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову, установленный в приднестровском городе Дубоссары.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщил работник коммунальной службы. Когда они прибыли на место инцидента, то обнаружили, что на множество осколков разбита верхняя часть мемориала и разрушена передняя часть основания с символом Воздушно-десантных войск.

По факту вандализма проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства, опрашивают возможных очевидцев и ведут розыск подозреваемых, сообщает издание «Новости Приднестровья».

Памятник генералу Маргелову в Дубоссарах был установлен в августе 2017 года по инициативе ветеранов ВДВ при поддержке главы МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело в связи с осквернением могил бойцов Красной армии на Украине. Инцидент произошёл 12 января в Херсоне. Неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах советских воинов.