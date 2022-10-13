В правительстве Украины сообщили о присоединении страны к НАТО Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже присоединилась к НАТО

Фото: pixabay.com

Украина де-факто уже стала членом НАТО. Об этом написал в своем Twitter министр обороны страны Алексей Резников после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Министр поблагодарил генсека за поддержку Украины и сообщил, что страна вносит «значительный вклад в безопасность свободного мира».

Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа и успешные реформы откроют новые горизонты для Украины, — написал Резников.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон ранее заявил, что Украина не может вступить в НАТО в условиях военных действий на своей территории. Он отметил, что пока трудно сказать, когда они закончатся.