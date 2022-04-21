В Германии отказались списывать внешний долг Украины

Вопрос списания государственной задолженности Украины со стороны Германии в настоящее время не стоит, заявил журналистам неназванный представитель правительства ФРГ. По его словам, Киев пока лишь обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки к Германии как председателю G7, но не просил о списании внешнего долга, передаёт ТАСС.

Вопрос о такой мере сейчас не стоит. У нас нет и соответствующей просьбы Украины, — отметил представитель правительства.

Ранее стало известно, что Украине требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия обязательств по выплатам соцпомощи и зарплат. Об этом 14 апреля заявил президент страны Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время её визита в Киев.

Между тем в заявлении глав минфинов и центробанков стран G7 отмечается, что общий объём дополнительной помощи Украине в 2022 году и после него должен превысить $24 млрд. Кроме того, в документе говорится, что Киеву оказывалась экономическая поддержка и в предыдущие восемь лет. Её объём с 2014 по 2021 год составил более $60 млрд. Также участники встречи отметили, что будут преодолевать трудности в экономике, которые вызвала ситуация на Украине.