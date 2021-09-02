Талибы обвинили американцев в порче имущества

Самолёты и вертолёты, оставленные в аэропорте Кабула, были выведены из строя американцами перед их эвакуацией. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед посадкой последних американских военных на борт, который увезёт их из Афганистана, они привели в негодность 73 самолёта и вертолёта. Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), как сообщают СМИ, пришли в ярость от того, что авиация, которая стала бы собственностью страны, больше не сможет взлететь. По словам руководителя эвакуации генерала армии США Френка Маккензи, его люди «обезвредили» оставшиеся в Кабуле машины.

Ранее сообщалось, что после террористической атаки ИГ (организация запрещена в России) в Кабуле, Пентагон решил начать эвакуацию своих военных из Афганистана. 26 августа в районе аэропорта афганской столицы произошел взрыв. В результате погибли 13 американских военнослужащих и 18 получили различные ранения. По данным СМИ 170 афганцев погибли и более 200 были ранены.