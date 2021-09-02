Талибы обвинили американцев в порче имущества

Самолёты и вертолёты, оставленные в аэропорте Кабула, были выведены из строя американцами перед их эвакуацией. Об этом сообщает Daily Mail.
Перед посадкой последних американских военных на борт, который увезёт их из Афганистана, они
Ранее сообщалось, что после террористической атаки ИГ (организация запрещена в России) в Кабуле, Пентагон решил начать эвакуацию своих военных из Афганистана. 26 августа в районе аэропорта афганской столицы произошел взрыв. В результате погибли 13 американских военнослужащих и 18 получили различные ранения. По данным СМИ 170 афганцев погибли и более 200 были ранены.