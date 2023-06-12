В посольстве США следят за делом арестованного за наркосбыт экс-десантника Сотрудники дипмиссии США присутствовали при предъявлении обвинений экс-десантнику Лику в Москве

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Представители посольства США в России присутствовали при предъявлении обвинений американскому экс-десантнику, музыканту Тревису Лику в Москве, передает РИА Новости. В дипмиссии США сообщили, что будут следить за делом Лика, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Мы можем подтвердить, что Майкл Тревис Лик ​​был арестован и содержится под стражей в Москве. <...> Мы продолжим внимательно следить за этим делом, — заверили в посольстве США.

В дипмиссии добавили, что обеспечение безопасности американских граждан за границей является наивысшим приоритетом в работе Госдепартамента и посольства США в Москве.

10 июня Хамовнический суд арестовал Лика на два месяца, экс-десантника США поместили в СИЗО до 6 августа. Лика обвиняют в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодежи. О задержании иностранца в Москве стало известно 8 июня. При обысках дома у фигуранта нашли сами запрещенные вещества и другие потенциальные улики. Сам Лик вину не признал. Суд также арестовал девушку, которая, предположительно, делала по его просьбе закладки.

Ранее СМИ писали о смерти пассажира в аэропорту Шереметьево, который скончался после того, как проглотил пакетик с наркотиками. Такую реакцию у 40-летнего мужчины, собиравшегося лететь в Стамбул, вызвал интерес сотрудников службы безопасности к его багажу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.