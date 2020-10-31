В посольстве США признали выборы в Грузии конкурентными

https://static.news.ru/photo/f96abd38-1c6a-11eb-abd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В посольстве США в Тбилиси признали парламентские выборы конкурентными и свободными, согласившись с предварительными выводами международных наблюдателей.

Посольство США согласно с предварительной оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод, — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом в заявлении отметили, что посольство берёт во внимание замечания, которые были высказаны наблюдателями, и призывает все участвующие в выборах партии учесть недостатки в предстоящем втором туре выборов.

В частности, как подчеркнули в американском диппредставительстве, запугивание избирателей, подкуп, нарушение тайны голосования, насилие в отношении журналистов и наблюдателей — все это хоть и не является основанием для признания нелегитимными результатов выборов, но сильно вредит избирательному процессу и является неприемлемым.

Кроме того, посольство поддерживает правовые механизмы, с помощью которых избиратели и партии могут предъявлять жалобы на нарушения во время выборов. В дипмиссии выразили надежду, что правоохранительные и другие уполномоченные органы проведут тщательную проверку всех фактов выявленных нарушений.

Как сообщал NEWS.ru, ЦИК Грузии обработал более 99% бюллетеней на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».