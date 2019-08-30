https://static.news.ru/photo/c3857654-cbee-11e9-ba3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представитель посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что политика Вашингтона по поддержке Украины не изменилась.

Мы остаемся твёрдо приверженными сотрудничеству c Украиной, — сообщила РБК Росс, комментируя публикации в СМИ о решении президента США Дональда Трампа заморозить $250 млн, предназначенных для военной помощи Киеву.

По словам представителя американского посольства, поддержка Украины заключается в предоставлении усовершенствованных оборонных средств для мониторинга и защиты её границ.



Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. В 2019 финансовом году она составляет $250 млн. На время пересмотра средства будут заморожены. У американского лидера возникли сомнения в использовании этих средств «наилучшим образом с точки зрения интересов США».