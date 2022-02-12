В посольстве России в Киеве опровергли сообщение об отъезде

Российские дипломаты остаются на территории Украины, сообщили в посольстве РФ в Киеве, передаёт ТАСС. Они продолжают свою работу. Ранее появилась информация о том, что дипломаты и сотрудники российских консульств на Украине начали покидать страну. Сообщалось, что Москва могла последовать примеру некоторых стран Запада, объявивших об эвакуации своих дипломатов из-за угрозы российского вторжения.

Мы продолжаем свою работу, — заверил представитель российского дипведомства.

О якобы отъезде сотрудников российского посольства стало известно по косвенным признакам. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на приём в консульства и в посольство.

Ранее сообщалось, что Лондон приступил к эвакуации сотрудников посольства в Киеве. Британский МИД также порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Украину. Аналогичные предупреждения для своих граждан сделали ещё более десяти стран, в числе которых США, Нидерланды, Южная Корея.

По данным Associated Press, 12 февраля США также официально объявят об эвакуации своих дипломатов из посольства в Киеве. Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.