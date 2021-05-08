В посольстве России в Индии открыли стелу в честь победы в ВОВ

https://static.news.ru/photo/580a4e3a-b0ea-11eb-a59b-96000091f725_660.jpg Фото: RusEmbassyIndia/facebook.com

Памятную стелу в честь победы в Великой Отечественной войне открыли на территории посольства России в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии принял участие посол России Николай Кудашев с женой. Кроме того, торжественное мероприятие посетили атташе по вопросам обороны Константин Задорин, старшие сотрудники дипмиссии и представители российских загранучреждений в Индии.

В воскресенье, 9 мая, День Победы празднуют в ряде стран мира. Российские дипломаты за рубежом принимают участие в памятных мероприятиях.

Так, работники дипмиссии РФ в Латвии почтили память героев войны, посетив братские воинские захоронения в Риге. В ряде городов страны дипработники возложили цветы к монументам в честь погибших бойцов Красной армии.