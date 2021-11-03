В посольстве РФ в Дании сообщили об аресте российского судна

В посольстве РФ в Дании сообщили, что 1 ноября в порту Скаген задержали научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе». Оно принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом говорится на официальном сайте дипмиссии в Копенгагене.

Арест судна осуществлён в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все судовые документы были изъяты. В посольстве также подчеркнули, что НИС используется в научных целях Институтом океанологии им. Ширшова. Дипломаты добавили, что сотрудничают по данному вопросу с МИД Дании.

Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание, — добавляется в сообщении.

Ранее правительство Дании выступило против реализации «Северного потока — 2». Газовый кризис в Европе не изменил отношения Копенгагена к этому проекту, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго. Она заявила, что несмотря на то что датские власти разрешили строительство участка газопровода на своей территории, позиция государства по этому вопросу всё равно была отрицательной.

В октябре 2019-го Датское энергетическое агентство разрешило строительство участка «Северного потока — 2». Власти королевства действовали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе. Год спустя Датское энергетическое агентство дало зелёный свет на эксплуатацию газопровода.