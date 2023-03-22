В посольстве РФ отреагировали на план поставок Украине снарядов с ураном Посольство РФ: поставки Британией Украине боеприпасов с ураном дестабилизируют ситуацию

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне. Ранее о планах передать Киеву соответствующее вооружение сообщила заместитель британского министра обороны Аннабель Голди.

Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Британские поставки Киеву вооружений <...> ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок. Они идут вразрез с нормами международного права, — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Там также отмечается, что Лондон подобным образом сделал выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», таким образом рассуждения о содействии восстановлению Украины несут в себе «дополнительный цинизм».

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».

Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Он также добавил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире.