В посольстве раскрыли подробности освобождения россиянки в Мексике Посольство РФ в Мексике: похищенную россиянку освободили без выкупа

Фото: Иван Валюк/ТАСС

Посольство РФ в Мексике

Похищенная в Мексике россиянка была освобождена без выкупа, сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский. По его словам, которые передает ТАСС, сейчас ей ничего не угрожает.

По имеющейся на данный момент информации, похищенная россиянка была освобождена и сейчас находится в полицейском участке города Рейноса, — заявил Земский.

Посол уточнил, что Рейноса находится в мексиканском штате Тамаулипас. Пострадавшая в порядке, однако похитители забрали у нее все личные вещи и документы, в том числе банковские карты, добавил дипломат. По словам Земского, деньги с карточек сняты не были.

Ранее сообщалось, что спецоперация по освобождению российской туристки прошла минувшей ночью. Посольство РФ в Мексике связалось с местной полицией, после чего правоохранители подключились к ситуации.

Россиянка пропала, когда ехала на автомобиле с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу. Она позвонила мужу и заявила, что их преследует преступный картель на машинах. Злоумышленники захватили всю компанию и скрылись в неизвестном направлении. Ситуацию взяло на контроль российское посольство в Мехико. Пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский сообщал, что они находятся в тесном контакте с местными правоохранителями и мужем туристки.