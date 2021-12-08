В посольстве РФ осудили слова сенатора США о ядерном ударе

В российском посольстве в США назвали безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России. Политик заявлял, что Штаты могут пойти на такой шаг из-за ситуации вокруг конфликта на Украине. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте дипмиссии.

Советуем всем непросвещённым взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, — говорится в заявлении.

Там отметили, что американскому политику не стоит шутить с ядерным оружием. Кроме того, дипломаты задались вопросом, чьи интересы продвигает Уикер — Украины или военно-промышленного комплекса США. Стоит заметить, что этот сенатор представляет штат Миссисипи, в котором расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.

Роджер Уикер в разговоре с телеканалом Fox News рекомендовал президенту США Джо Байдену рассмотреть возможность применения ядерного оружия против России в случае ухудшения обстановки на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия НАТО, постепенно подминающего под себя Украину, являются красной линией для России, которая никому не угрожает и принимает меры против угрозы для своих границ.