В посольстве опровергли гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

Посольство России опровергло информацию о гибели двоих россиян в результате крушения самолёта Ан-26 в столице Южного Судана Джубе. В дипмиссии отметили, что граждан РФ на борту воздушного судна не было. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Самолёт доставлял дизельное топливо в населённый пункт Мабан штата Верхний Нил. В диппредставительстве отметили, что в зарубежных СМИ говорилось, якобы россияне были членами экипажа разбившегося самолёта, однако информация о нахождении граждан РФ на борту Ан-26 не соответствует действительности.

Посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября с.г. близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолёта АН-26 <...> российских граждан не было, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолёта Ан-26 в Южном Судане. Борт разбился при взлёте в международном аэропорту Джубы. Об этом говорилось в материале радиостанции Tamazuj. Директор аэропорта столицы Южного Судана Джубы Кур Куол заявлял, что все пять человек, в их числе трое членов экипажа и два пилота, погибли.