Появилось видео с сотнями переброшенных в Польшу танков и БТР США Военкор Руденко показал кадры переброшенной в Польшу военной техники США

Фото: U.S. Army

Боевая бронированная машина Страйкер

В морской порт Гдыня в Польше прибыла американская военная техника, кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. На видео видно несколько сотен единиц танков, бронемашин и военных грузовиков. Техника переброшена в рамках миссии Atlantic Resolve по усилению восточного фланга НАТО. Часть ее будет направлена на Украину.

Военная техника США в порту Гдыня в Польше. Она переброшена в рамках миссии Atlantic Resolve по усилению восточного фланга НАТО, — написал Руденко.

Как заявил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, часть прибывшей в Польшу военной техники будет позднее переброшена на Украину.

В январе Reuters сообщало, что более одной тысячи единиц бронетехники США прибыло в порт Флиссинген в Нидерландах. Боевые машины, в том числе танки M-1 Abrams, будут переправлены в Восточную Европу в рамках ротации, уточнили в агентстве.

Именно эта бронетехника должна была отправиться в Польшу и Литву. Данный шаг в агентстве объяснили политикой усиления восточного фланга НАТО. Всего туда должны перебросить около 1250 единиц военной техники, среди которой, кроме танков M-1 Abrams, прибыли и боевые машины Bradley.