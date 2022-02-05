В Польшу прибыли военные из США для усиления НАТО на востоке

В Польшу прибыли первые военнослужащие из США в рамках миссии по усилению НАТО на востоке, сообщает польское агентство печати. Самолёт с американскими солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии, совершил посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом.

В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолёт с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше, — говорится в сообщении.

Американские транспортные самолёты 3 февраля начали переброску дополнительных войск в Европу. Большая часть из около двух тысяч бойцов разместится в Польше, остальные некоторое время будут базироваться в Германии.

Накануне переброску двух тысяч военных в Европу анонсировал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, речь идёт о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного полка.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка военнослужащих США в страны Европы, находящиеся близ российских границ, не являются шагами в направлении деэскалации. По его словам, любые меры, которые в этом случае предпримет Россия, станут совершенно понятны.