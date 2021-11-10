В Польше заявили о задержании мигрантов, прорвавшихся через границу

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что прорвавшиеся через границу с Белоруссией курдские мигранты были задержаны. По его словам, ночь была «неспокойной». Об этом чиновник сообщил в эфире Польского радио.

Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва, — сказал он.

Напомнив, что минувшей ночью через границу прорвались две большие группы курдских беженцев, Блащак добавил, что все они были задержаны. Тем не менее министр не уточнил их дальнейшую судьбу. Предполагается, что мигранты будут возвращены обратно на родину.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная.

Ранее Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что обнаружил на границе с Польшей в стихийном лагере четырёх избитых польскими силовиками курдских беженцев. Им оказали необходимую помощь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.