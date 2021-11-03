В Польше заявили о ненужности «Северного потока — 2»

Журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик заявил, что Россия не испытывает нужды в газопроводе «Северный поток — 2». По его словам, этот факт доказывает сокращение транзита «Газпрома» в Европу.

Сотрудник СМИ отметил, что с ноября российская компания сократила транзит через Украину, несмотря на повышенный спрос на газ из РФ в Европу. Кублик также написал в своей статье, что Россия не желает замечать эту потребность ЕС в топливе.

Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода.