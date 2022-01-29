В Польше заявили о готовности принять миллион беженцев с Украины

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в стране ожидают до миллиона беженцев с Украины в случае «агрессии» России. Подготовка к приёму людей из соседней республики уже началась, отметил он в эфире телеканала TV Republika.

Если на Украине дойдёт до войны, мы должны учитывать наплыв беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны, — пояснил Вонсик.

Он добавил, что в Польше готовятся к худшему сценарию и уже начали подготовку переходов в «военный режим» медицинского обслуживания, проживания и питания. Украинские беженцы окажутся под защитой Польши по Женевской конвенции, уточнил замминистра.

Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдём от этого и не будем от этого защищаться, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что у здания Верховной рады в Киеве прошёл митинг. Протестующие потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. По мнению организаторов акции, из-за риторики руководства страны о возможной российской агрессии напуганные украинцы скупают продукты в магазинах, а пожилые люди жалуются на плохое самочувствие.