Польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский заявил, что страна может стать конкурирующим с Германией европейским газовым хабом, что является одной из причин «нападок» на страну. Об этом он написал в своей статье для Tygodnik Solidarność.

Специалист отметил, что Польша встала на путь «создания российско-немецкого газового кондоминиума» в Восточной и Центральной Европе. Кучиньский подчеркнул, что это якобы способствует попыткам «сменить правительство в Варшаве». Эксперт также подчеркнул, что после 2014 года политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, а также гораздо более скептичной по отношению к Германии.

Профессор также добавил, что по его мнению, Польша «портит кровь» Берлину и Москве. Также страна выступает против введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», однако понимает, что рано или поздно газопровод запустят.

В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырьё, разумеется, поступало бы из России по «Северному потоку — 1» и «Северному потоку — 2», — отметил специалист.

Но он также вспомнил, что между Польшей и Данией строится газопровод «Балтик Пайп», что делает страну практически независимой от РФ и ФРГ. Также Варшава может начать поставлять топливо другим странам региона, что сделает её одним из наиболее значимых хабов, независящих от России.

Ранее журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик заявил, что Россия не испытывает нужды в газопроводе «Северный поток — 2». По его словам, этот факт доказывает сокращение транзита «Газпрома» в Европу.