В Польше захотели выгнать украинских националистов Mysl Polska: Польша не хочет принимать украинских националистов с бандеровскими взглядами

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Пшемыслав Пяста заявил польскому изданию Mysl Polska, что граждане страны не хотят принимать украинских беженцев, потому что они националисты и негативно настроены к Польше. Он призвал их возвращаться на Украину. Он возмутился тем, что украинские беженцы восхваляют убийц и преступников — членов УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады, — заявил Пяста.

Польша приняла 1,5 миллиона украинских беженцев, которые постоянно размещены на территории страны.

Ранее стало известно, что бизнесмена из Люблина (Польша) по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО, оштрафовали за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Управляющий базой отдыха периодически писал посты в социальных сетях, где называл себя «врагом Бандеры и Гитлера», которыми заинтересовалась местная организация, написавшая заявление в полицию.