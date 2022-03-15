В Польше захотели отправить миротворцев НАТО на Украину

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Об этом сообщает ТАСС.

Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины, — заявил Качиньский.

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.

Глава МИД Польши Збигнев Рау ранее заявил, что рассматривается возможность замены России в Группе двадцати (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Об этом министр заявил в ходе брифинга в Нью-Йорке. О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом кризис на Украине не будет включён в повестку дня.

Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.