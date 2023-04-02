В Польше захотели больше изоляции для России Замглавы МИД Польши Яблонский: механизмы изоляции России недостаточно эффективны

Фото: Piotr Nowak / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом, сообщает Polskie Radio 24. Так чиновник отреагировал на начало срока председательства России в Совете Безопасности ООН. Он добавил, что Варшава выступает за ужесточение изоляции Москвы.

Это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом, — сказал Яблонский.

Он также призвал исключить или отстранить Россию из Совбеза ООН и самой организации.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Дипломат отметил, что попытки спровоцировать Москву обречены на провал. По его словам, из-за начала председательства России «ее недруги и злопыхатели оказались посрамлены». Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от западных партнеров «будет играть честно и не продвигать двойные стандарты».