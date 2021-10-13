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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера

12:07, 13 октября 2021
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Агентство внутренней безопасности Польши задержало пенсионера, который подозревается в шпионаже в пользу Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС. Как уточнил 13 октября на брифинге пресс-секретарь координирующего работу польских спецслужб министра Станислав Жарын, пенсионер сотрудничал с белорусским КГБ.

10 октября Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, подозреваемого в шпионской деятельности против Польши. Из материалов дела следует, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой. Такие обвинения он услышал в прокуратуре, — сказал Жарын, уточнив, что задержанный является гражданином Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти развязали приграничный конфликт с Белоруссией. Это заявление прозвучало на фоне инцидента с беженцами из Афганистана. Лукашенко рассказал, что польские пограничники задержали группу мигрантов. Они заставили нелегалов вернуться в Белоруссию. Лукашенко добавил, что беженцы направлялись в Германию и таким образом польская сторона устроила пограничный конфликт. Политик назвал нелегалов обездоленными людьми и подчеркнул, что властям страны нужно думать, что с ними теперь делать. 

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