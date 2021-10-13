В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что на настоящий момент достигнута договорённость о проведении встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом министр сообщил на встрече со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на официальной странице внешнеполитического ведомства страны на YouTube.

Запланированы встречи, как минимум достигнута договорённость о новой встрече, — сказал Мирзоян. Он добавил, что во время встречи со своим азербайджанским коллегой в Нью-Йорке также были достигнуты договорённости по гуманитарным...