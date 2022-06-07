В Польше забеспокоились из-за массовых поставок украинского зерна Бывший премьер-министр Польши Туск предупредил о последствиях поставок украинского зерна

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Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что масштабные поставки украинского зерна в республику ударят по польским фермерам. Он пояснил, что основная часть зерна будет поставлена в Европу через Польшу, а это означает, что рынок культуры в стране будет перенасыщен украинскими зерном и кукурузой. Политик добавил, что в этом случае местным производителям будет сложно конкурировать с таким наплывом, пишет ТАСС.

Часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по значительно более низким ценам. Мы хотим помогать, но должны также позаботиться о своих людях, — поделился Туск.

Он призвал руководство страны принять во внимание эту «неожиданную проблему».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул функционеров Евросоюза в наглой лжи, низких профессиональных стандартах и полном отсутствии манер. Таким образом он прокомментировал выступление главы Евросовета Шарля Мишеля, обвинившего РФ в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Он добавил, что дипломаты пришли на заседание, чтобы услышать правду, однако она, по мнению россиянина, Евросоюзу «явно не нужна».