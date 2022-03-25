В Польше выступили с призывом «вернуть Калининград»

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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград». Публичное заявление прозвучало в эфире местного телеканала Super Express.

Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши, — процитировало позже слова генерала издание Do Rzeczy.

Это не первое одиозное заявление Скшипчака подобного рода. В прошлом году он заявил. что Калининградская область является «воротами в Балтийское море и Польскую низменность». Польскому же генералу принадлежит описание «войны России с НАТО», отмечает РИА Новости.

На тот момент заявление Скшипчака было расценено в Госдуме как несовременное и недружественное. Губернатор области Антон Алиханов и вовсе призвал польского генерала «перестать фантазировать» и пытаться оказаться «в каменном веке». Алиханов напомнил, что восстанавливать Польшу после войны помогали советские солдаты.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что выдача въездных виз гражданам России должна быть прекращена всеми странами Евросоюза. После окончания саммита ЕС в Брюсселе он назвал такую ограничительную меру срочно необходимой.