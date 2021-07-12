В Польше ввели чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Как сообщает ТАСС, об этом решении заявил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения, — сказал он.

Введение соответствующего положения сопровождается запретом проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Как сообщается, чрезвычайное положение вводится на отдалении 3 км от польско-белорусской границы. Ситуация распространяется на 115 населённых пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском на востоке республики.

Ввести чрезвычайное положение у белорусской границы президента страны Анджея Дуду попросило польское правительство. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что режим ЧП просят ввести минимум на 30 дней.

Ранее польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны.