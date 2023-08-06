В Польше установили место прорыва на нефтепроводе «Дружба»

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Польский трубопроводный оператор PERN подтвердил информацию о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода «Дружба», сообщает «Интерфакс». Служащие компании достигли участка, на котором произошла утечка. Предполагается, что прокачка нефти будет восстановлена к утру 8 августа.

Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода «Дружба» в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на Запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки — утро вторника, — говорится в сообщении компании.

Нитка нефтепровода «Дружба», следовавшая из России в Германию через Польшу, была отключена утром 6 августа из-за утечки, сообщал польский PERN. В компании подчеркнули, что прокачка нефти по второй ветке «Дружбы» производится в штатном режиме.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru допустил, что утечка нефтепровода «Дружба» на территории Польши могла произойти как из-за диверсии, так и по политическим причинам или халатности. Он напомнил, что в прошлом году подобные инциденты уже случались.