Слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве между Россией и Польшей является предупреждением для Варшавы. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский изданию wPolityce.

Лавров хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил, — сказал политик.

По его мнению, Москва намерена рассорить Вашингтон со своими союзниками, воспользовавшись ситуацией в Афганистане. Ващиковсккий считает, что Варшаву попытаются уничтожить. План Москвы выглядит так: безвизовые поездки из России позволят использовать «миллионы беженцев» против Польши, полагает политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в своём выступлении, что Россия и Польша имели соглашение о приграничном сотрудничестве, но польская сторона прекратила его в одностороннем порядке из-за санкций Запада. Российский министр убеждён, что существование договорённостей между странами выгодно для всех жителей региона.

18 августа генерал-лейтенант польской армии Богуслав Самол пожаловался на современные российские танки, которые имеют преимущество перед устаревшими Т-72 и РТ-91 Twardy. Они стоят на вооружении польской армии.