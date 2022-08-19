В Польше умерла вторая старейшая женщина Земли Старейшая жительница Польши Текла Юневич умерла в возрасте 116 лет

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Старейшая женщина Польши Текла Юневич умерла в возрасте 116 лет. Отмечается, что женщина являлась второй по возрасту долгожительницей в мире. Она пережила две мировые войны, а её дочерям уже под 90 лет. Её родные рассказали, что у бабушки не было никаких «секретов долголетия», так как она любила жирную пищу и обильно употребляла майонез, сообщает польский телеканал TVN24.

Юневич очень любила смотреть документальные фильмы о «Титанике», ей было 6 лет, когда пассажирский корабль затонул. У нее было пятеро внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков. Жительница Польши, по словам родственников, никогда не страдала серьезными заболеваниями с тех пор, как в детстве переболела тифом.

Ранее в возрасте 81 года скончался немецкий режиссер Вольфганг Петересен. Он был автором таких фильмов, как «Троя» и «Бесконечная история». Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Вольфганг Петерсен родился в 1941 году в семье судового брокера в немецком городе Эмдене. Первые любительские фильмы начал снимать еще в школе. в Германии изучал театроведение, учился в Академии кино и телевидения в Берлине. С 1984 года начал работать в Голливуде.