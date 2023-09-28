В Польше разобрались, откуда прилетела убившая двух человек ракета Генпрокурор Польши: упавшая в ноябре 2022 года ракета принадлежала Украине

Фото: Paweł Supernak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Збигнев Зебро

Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, принадлежала Украине, заявил генпрокурор Польши Збигнев Зебро. По его словам, которые приводит РИА Новости, к такому выводу по итогам расследования пришли польские прокуроры.

Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской... Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета, — заявил Зебро.

Об украинский принадлежности ракеты ранее со ссылкой на результаты расследования сообщили польские СМИ. По их данным, следователям удалось восстановить картину произошедшего, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины. Так, было установлено, что ВСУ запускали ракеты парой, чтобы повысить их эффективность, и одна ракета попала в цель, другая же «улетела в пустоту». В Варшаве констатировали, что российские войска не могли быть причастны к пуску, так как они находились на слишком большом расстоянии от границ.

Ракета упала 15 ноября 2022 года в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве

недалеко от польско-украинской границы, в результате погибли двое фермеров. В Киеве заявляли, что ракета была запущена российскими военными, но президент Польши Анджей Дуда вскоре назвал эту версию бездоказательной. В Минобороны России назвали утверждения о якобы причастности РФ провокацией, нацеленной на дальнейшую эскалацию, и подчеркнули, что обломки ракеты, фотографии которой распространились в польских СМИ, не имеют никакого отношения к российскому вооружению.