В Польше рассказали про утраченный военный потенциал из-за Украины Польский офицер Купс: Польша передала 40 процентов военного потенциала Украине

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал изданию Super Express, что Варшава передала Киеву больше трети (40%) своего военного потенциала. Он добавил, что Польша за весь период спецоперации передала Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также ЗРК С-125 «Нева». Военный добавил, что нынешние закупки вооружения Варшавой вызывают у него опасения, так как страна, по его мнению, должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах.

Польша передала Украине почти 40% своего военного потенциала, — сказал Купс.

Он указал на то, что Россия якобы ежедневно запускает около 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, тогда как Украина всего семь тысяч 155 миллиметровых боеприпасов.

Передача Украине батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, ранее заявил американский президент Джо Байден. По словам главы США, данное вооружение поставляется Киеву якобы не для нападения на российские территории. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.