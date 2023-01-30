В Польше рассказали об «ультиматуме» по участию России в Олимпиаде-2024 Министр спорта Польши Бортничук: будет создана коалиция против участия России в ОИ-2024

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Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что страна намерена создать международную коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости. Глава ведомства отметил, что Польша входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выступают против допуска россиян к соревнованиям. По его словам, Олимпийские игры не смогут состояться, если коалиция сможет собрать определенное количество стран.

Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться, — сказал Бортничук.

Он указал на то, что МОК не принял окончательного решения по этому вопросу.

Ранее исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что для российских и белорусских спортсменов разработают специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже, если те будут выступать на отборочных соревнованиях в Азиатском регионе.