В Польше рассказали о победе РФ и Китая над Европой

Новый газовый контракт с Китаем делает Россию менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик. Так он прокомментировал подписание соглашения между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), после чего ежегодный объём экспорта топлива из России в Китай достигнет 48 млрд кубометров.

Автор публикации считает , что Россия виновата в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за «Северного потока — 2». Вводить против газопровода санкции рискованно, уверен журналист. Кублик указал, что Китай теперь может выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию.

Через десять лет «Газпром» будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объёма российского экспорта в ЕС, — пояснил он.

Журналист добавил, что при этом Запад не лишится газа, поскольку в Китай пойдёт голубое топливо с разных месторождений.

Однако благодаря наращиванию объёма поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу, — заключил Кублик.

Ранее стало известно, что 4 февраля «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту. Также подписано соглашение между компанией «Роснефть» и китайской CNPC о поставках нефти в Китай. В ходе переговоров между компаниями было подписано соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.