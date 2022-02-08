В Польше рассказали о победе РФ и Китая над Европой

В Польше рассказали о победе РФ и Китая над ЕвропойЖурналист Gazeta Wyborcza Кублик: Москва и Пекин обыграли Европу на газовом рынке
Новый газовый контракт с Китаем делает Россию менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик. Так он прокомментировал подписание соглашения между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), после чего ежегодный объём экспорта топлива из России в Китай достигнет 48 млрд кубометров.
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Через десять лет «Газпром» будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 миллиардов кубометров газа, это примерно две трети от объёма российского экспорта в ЕС, — пояснил он.
Журналист добавил, что при этом Запад не лишится газа, поскольку в Китай пойдёт голубое топливо с разных месторождений.
Однако благодаря наращиванию объёма поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу, — заключил Кублик.
Ранее стало известно, что 4 февраля «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту. Также подписано соглашение между компанией «Роснефть» и китайской CNPC о поставках нефти в Китай. В ходе переговоров между компаниями было подписано соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.