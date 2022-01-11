В Польше рассказали, как Запад «монетизирует агрессию РФ» в отношении Киева

Запад занимается монетизацией страхов, пугая мир «агрессивными планами» Москвы в отношении Украины, заявил польский политический аналитик Конрад Рэнкас. Регулярно одалживая Киеву деньги, он возвращает их с процентами в виде оплаты военных заказов, отметил эксперт в беседе с изданием «Украина.ру».

Я много раз повторял, причём на протяжении восьми лет, когда каждый день после Евромайдана пророчили ввод российской армии на Украину: если Россия пожелает, то после утренней переклички в Ростове её солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и ещё успеют попить чаю во львовских кафе. А на ужин в таком случае я пригласил бы вас на нынешнюю польско-украинскую границу, — пояснил Рэнкас.

Он добавил, что возможное вторжение России на Украину активно обсуждается, однако не имеет ничего общего с реальностью. На Западе уже устали считать российскую технику около границ с Украиной, спекуляции на эту тему утомили многих. Судя по всему, всё это было лишь «блефом» президента России Владимира Путина, заключил аналитик.

Ранее стало известно, что США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, использование слова «цена» неуместно, если речь идёт о полноценном партнёрстве двух стран. «А если она окажется приемлемой для России, если она согласится купить Украину за эти деньги?» — задался вопросом специалист.