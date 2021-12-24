В Польше раскрыли «хитрый план шантажа» Москвой Варшавы

Россия приступила к претворению в жизнь долгосрочного плана по удержанию сфер влияния в Европе. Сворачивание перекачки газа по газопроводу Ямал — Европа стало первым этапом по работе в этом направлении, говорится в публикации wPolityce.

В дальнейшем, как утверждает издание, Варшаву ждёт шантаж со стороны «Газпрома», поддавшись которому Польша рискует потерять свой энергетический суверенитет. Так считает депутат сейма Польши Януш Ковальский. Он отметил, что в конце следующего года истекает Ямальский договор, после чего Россия начнёт шантажировать Польшу, принуждая заключить новый контракт на поставки российского газа, но уже через «Северный поток — 2».

По его словам, Европейский союз и так уже сильно страдает от зависимости от российского газа.

С ней Европа уже столкнулась в этом году, испытывая небывалый энергетический кризис, — заявил Ковальский.

Он уверен, что в следующем году именно Польша станет «основным направлением газового удара» России. По словам Ковальского, «Газпром» будет провоцировать кризисную ситуацию с голубым топливом «для того, чтобы шантажировать Варшаву». Он привёл в пример ситуацию на Украине и в Молдавии, где, по его мнению, подобный шантаж уже успешно применён.

Ранее сообщалось, что Европе из-за нехватки газа приходится сокращать объёмы промышленного производства. Как утверждает The Wall Street Journal, в Германии в следующем году поставки электроэнергии подорожают до рекордного уровня.

Франция, которая до этого экспортировала электроэнергию, сейчас вынуждена закупать её у других стран, утверждает издание. Это вынуждает фабрики сокращать объёмы производства или вообще прекращать работу.