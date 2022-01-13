В Польше раскрыли «дьявольский» план США и НАТО против России

Обозреватель издания Myśl Polska Адам Смех считает, что США и НАТО намереваются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы устроить эскалацию конфликта на востоке Украины и втянуть Москву в войну с Киевом. Журналист задаётся вопросом, имеют ли вообще смысл встречи представителей РФ и Запада при таком раскладе, говорится в статье, опубликованной на сайте газеты.

Полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта <...>. Им нужна война на Украине, и в неё они стараются втянуть Россию, — пишет автор материала.

В статье отмечается, что США находятся в выигрышном положении, ведь их граждане не окажутся втянуты в военный конфликт и не пострадают. Если боевые действия всё-таки начнутся, то в них могут быть втянуты поляки.

Автор материала подчёркивает особую циничность попыток стравить родственные народы — украинского и русского.

Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие <...> корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта, — говорится в статье.

В среду, 12 января, в Брюсселе впервые за два с половиной года прошло заседание Совета Россия — НАТО. Оно стало продолжением российско-американских переговоров, прошедших 10 января в Женеве. Российскую делегацию возглавляли заместители министра иностранных дел и обороны Александр Грушко и Александр Фомин.

Ранее Грушко сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. Дипломат отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». И под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение Альянса, и сам этот факт разрушительно действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах.