https://static.news.ru/photo/776d6b84-caf7-11e9-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Власти Польши с пониманием отнеслись к решению американского лидера Дональда Трампа, отменившего свой визит в Варшаву из-за приближения к побережью США урагана «Дориан». Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что глава Белого дома поступает правильно, ведь речь идёт о реальной угрозе.

Решение президента США быть на месте полностью понятно. Речь идёт о реальной угрозе, — приводит слова министра ТАСС .

Он подчеркнул, что в ходе визита Трампа стороны должны были согласовать те точки на карте, где будут дислоцированы американские военные.

Ранее News.ru писал, что президент США решил не покидать страну из-за урагана, который должен обрушиться на Флориду 30 августа — 1 сентября, и отменил запланированный визит в Польшу. Американский лидер позвонил президенту восточноевропейского государства Анджею Дуде и сообщил об изменениях в своих планах. Вместо себя хозяин Белого дома отправит в поездку вице-президента Майкла Пенса.