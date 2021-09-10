В Польше призвали избавиться от границы с Украиной

Посол Украины в Варшаве Андрей Дешица призвал избавиться от границ между двумя странами, сообщает РИА Новости. Он уверил, что совсем скоро так и будет.

Он считает, что между Украиной и Польшей не должно быть границ.

Например, граница существует между странами — членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского союза, — отметил Дешица.

По его словам, чтобы решить проблему с границами, на нынешнем этапе необходимо увеличить число погранпереходов. Как он предполагает, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую.

Ранее польские власти призвали Берлин отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» ради «европейской солидарности». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что в Германии считают, что нет никакой разницы между молекулами газа, которые идут через «Северный поток» или «Северный поток — 2», через Украину, Польшу или Турцию. Политик с этим категорически не согласен.