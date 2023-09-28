В Польше признали гибель двух человек от ракеты ВСУ: что за это будет Киеву

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Польша. Пшеводув. Полицейские у зернового склада. МИД Польши выступил с утверждением, что 15 ноября на территории села Пшеводув на востоке страны упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека, 16.11.2022

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збиггнев Зебро заявил, что ракета, упавшая на польскую территорию в ноябре прошлого года и приведшая к гибели двух человек, имела украинское происхождение. Какие будут последствия для Украины?

Что известно о падении украинской ракеты на территорию Польши

По словам Збиггнева Зебро, к выводу о том, что упавшая на территорию Польши ракета была украинской, пришли прокуроры по итогам расследования.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой, еще советской... Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — сказал он.

Ранее о принадлежности ракеты Украине со ссылкой на результаты расследования сообщили польские СМИ. По их данным, следователи смогли восстановить картину произошедшего, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Киева.

Было установлено, что Вооруженные силы Украины запускали ракеты парой, чтобы повысить их эффективность, и одна ракета попала в цель, другая — «улетела в пустоту». В Варшаве констатировали, что ВС РФ не могли быть причастны к пуску, поскольку находились на большом расстоянии от границ.

«Российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводова», — говорится в документе.

Инцидент произошел 15 ноября 2022 года недалеко от польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека. На Украине и в Польше утверждали, что ракета якобы была выпущена российскими военнослужащими, но позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что эта версия бездоказательна. Он назвал высокой вероятностью принадлежность ракеты войскам ПВО Украины. Украинских специалистов отказались допускать к расследованию.

Какие последствия могут быть для Украины

Политолог, директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич заявил NEWS.ru, что с украинской стороны могут потребовать финансовую компенсацию для тех семей, чьи родственники погибли после падения ракеты. При этом, по его мнению, серьезных последствий для Киева не будет.

«Я думаю, что последуют всякие риторические реакции, комментарии польских властей, публикации в СМИ. Возможно, потребуют какой-то финансовой компенсации с украинской стороны для тех семей, чьи родственники погибли после прилета этой ракеты. Не думаю, что это приведет к каким-то серьезным изменениям в политике Варшавы. Их конфликты связаны с экономикой, зерном, выступлением эсэсовца в парламенте Канады, но этот контекст предвыборный. В этом же вопросе всем все было понятно уже давно. Нам было понятно сразу, что эта ракета украинская», — высказался политолог.

Буневич также напомнил, что Польша поддерживает Украину исходя из собственных интересов.

«Сейчас просто опубликованы официальные данные польского расследования, но ничего принципиально нового мы не узнали. Партии могут использовать этот факт для своей политической игры, но серьезных последствий для Украины не будет. Польша поддерживает Украину исходя из собственных интересов, чтобы нанести ущерб России», — подчеркнул он.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков сообщил «Известиям», что Польша использует актиукраинскую тематику в рамках предстоящих выборов в парламент.

«Глобально на поддержку Польшей Украины это, конечно, вряд ли повлияет, но на текущий момент, когда в Польше избирательная кампания по выборам в парламент, мы видим, что польские власти активно используют недовольство режимом президента Украины Владимира Зеленского в своей внутриполитической игре. Я думаю, результаты этого расследования неслучайно именно сейчас стали публичными. Как раз это ложится в логику такой умеренной антиукраинской кампании, рассчитанной на внутреннего избирателя», — считает политолог.

Он добавил, что таким образом польские власти показывают, что они заботятся прежде всего о собственном населении, а «различный шантаж, истерики» из Киева на них не влияют.

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