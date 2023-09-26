В Польше потребовали отставки спикера палаты общин Канады Замглавы МИД Польши Мулярчик потребовал отставки спикера палаты общин Канады

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Рота

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР. По его словам, спикер скомпрометировал себя скандалом с оказанием почестей бывшему эсэсовцу и напомнил, что такие, как Ярослав Хунка, принадлежали к самым преступным немецким частям.

Это большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера палаты, — сказал он.

Бывшего бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунка пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что, пригласив нациста в парламент, власти преступили как моральные, так и правовые нормы. Сам Энтони Рота взял всю ответственность на себя и принес публичные извинения. По его словам, ни парламентарии, ни члены украинской делегации не знали, кого они будут чествовать.

Позже канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил недовольство ситуацией и подчеркнул, что разочарован ею, но отметил, что Рота уже признал ошибку и принес извинения.